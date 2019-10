Qualificazioni Euro 2020: oggi in campo anche Francia e Portogallo. Il programma

Continuano gli incontri validi per l’ottava giornata delle qualificazioni ad Euro 2020. Oggi in campo anche Francia, Portogallo e Inghilterra. A seguire il quadro completo con tutte le gare in programma alle ore 20,45:

20:45 Bulgaria-Inghilterra

20:45 Francia-Turchia

20:45 Islanda-Andorra

20:45 Kosovo-Montenegro

20:45 Lituania-Serbia

20:45 Moldavia-Albania

20:45 Ucraina-Portogallo