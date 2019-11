Qualificazioni Euro 2020: non solo l’Italia, oggi in campo anche Spagna e Svizzera. Il programma

Proseguono le qualificazioni a Euro 2020, oggi sono in programma altre gare. In campo non solo l’Italia di Mancini, a seguire il quadro completo con tutti gli incontri:

Venerdì 15 novembre

Norvegia-Far Oer, ore 18:00 (girone F)

Armenia-Grecia, ore 18:00 (girone J)

Finlandia-Lichtenstein, ore 18:00 (girone J)

Bosnia-Italia, ore 20:45 (girone J)

Danimarca-Gibilterra, ore 20:45 (girone D)

Romania-Svezia, ore 20:45 (girone F)

Svizzera-Georgia, ore 20:45 (girone D)

Spagna-Malta, ore 20:45 (girone F)

Sabato 16 novembre

Cipro-Scozia, ore 15:00 (girone I)

Russia-Belgio, ore 18:00 (girone I)

Azerbaigian-Galles, ore 18:00 (girone E)

San Marino-Kazakistan, ore 18:00 (girone I)

Slovenia-Lettonia, ore 18:00 (girone G)

Croazia-Slovacchia, ore 20:45 (girone E)

Irlanda del Nord-Olanda, ore 20:45 (girone C)

Germania-Bielorussia, ore 20:45 (girone C)

Israele-Polonia, ore 20:45 (girone G)

Austria-Macedonia del Nord, ore 20:45 (girone G)