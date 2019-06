Qualificazioni Euro 2020: le probabili formazioni di Grecia-Italia

Cresce l’attesa per la sfida che vedrà gli azzurri di Roberto Mancini impegnati domani sera contro la Grecia nel match di qualificazione ai prossimi europei. Pochi i dubbi da sciogliere per l’ex tecnico dell’Inter. Sirigu difenderà i pali della porta italiana; davanti a lui linea difensiva a 4 composta da Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson, sicuro titolare dopo il forfait di Biraghi nella rifinitura. A centrocampo spazio a Barella, Jorginho e Verratti. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Chiesa, Bernardeschi e Insigne. Attenzione comunque a Pavoletti, che scalpita in panchina. 4-2-3-1 per la Grecia di Anastasiadis. Il ct dovrebbe schierare Vlachodimos tra i pali e 4 difensori (Bakakis, Papastathopoulos, Manolas, Koutris) a difesa di quest’ultimo. A centrocampo, coppia di centrali composta da Zeca e Kourbelis. Il fantasista dell’Olimpiacos, Fortounis, dovrebbe invece agire assieme a Bouchalakis e Samaris alle spalle dell’unica punta Donis.

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bakakis, Papastathopoulos, Manolas, Koutris; Zeca, Kourbelis; Fortounis, Bouchalakis, Samaris; Donis. Ct: Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. Ct: Mancini

Foto: twitter VivoAzzurro