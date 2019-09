Qualificazioni Euro 2020: la Spagna cala il poker alle Far Oer, Svezia-Norvegia 1-1

Sono terminati i quattro incontri serali validi per le qualificazioni ad Euro 2020. Non solo l’Italia (vittoriosa 2-1 in casa della Finlandia), a seguire il quadro completo con gli altri risultati:

20:45 Finlandia – Italia 1-2 (Pukki – Immobile, Jorginho)

20:45 Grecia – Liechtenstein 1-1 (Masouras – Salanovic)

20:45 Spagna – Far Oer 4-0 (Rodrigo 2, Alcacer 2)

20:45 Svezia – Norvegia 1-1 (Forsberg – Johansen)

Foto: Twitter ufficiale Seleccion Espanola