Qualificazioni Euro 2020: Inghilterra show, 4-0 in casa del Kosovo

Sono terminate altre due gare valide per le qualificazioni a Euro 2020. Nel gruppo A, la Repubblica Ceca perde in casa della Bulgaria (1-0, gol di Bozhikov) ma era già qualificata come seconda; l’Inghilterra, invece, strapazza a domicilio il Kosovo con un sonoro 4-0: a segno Kane, Winks, Rashford e Mount. La squadra di Southgate aveva già staccato il pass per la fase finale di Euro 2020 come prima della classe. Stasera alle ore 20.45 in programma tre partite del gruppo H: Albania-Francia, Andorra-Turchia e Moldavia-Islanda.

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020