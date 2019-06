Qualificazioni Euro 2020: ecco le gare in programma oggi

Ripartono le qualificazioni a Euro 2020. La terza giornata vede giocarsi ben dodici partite nella giornata di venerdì 7 giugno. Tra le nazionali big d’Europa, scende in campo la Spagna di Luis Enrique in trasferta contro le Far Oer, mentre sfide interessanti sono quelle in Danimarca-Irlanda, Norvegia-Romania e Ucraina-Serbia. Ecco di tutte le partite in programma oggi:

18:00 Georgia-Gibilterra

20:45 Austria-Slovenia

20:45 Danimarca-Irlanda

20:45 Faerøerne-Spagna

20:45 Lettonia-Israele

20:45 Lituania-Lussemburgo

20:45 Macedonia del Nord-Polonia

20:45 Montenegro-Kosovo

20:45 Norvegia-Romania

20:45 Repubblica Ceca-Bulgaria

20:45 Svezia-Malta

20:45 Ucraina-Serbia

Foto: Twitter Uefa