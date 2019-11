Qualificazioni Euro 2020: avanti Svizzera e Danimarca, manita della Spagna

Sono terminate tutte le gare serali valide per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. La Svizzera vince 6-1 contro Gibilterra e si qualifica alla fase finale. Da prima, perché la Danimarca pareggia a Dublino nello scontro diretto contro l’Irlanda. Danesi secondi, irlandesi fuori. Già qualificate Spagna e Svezia, che sfidano Romania e Isole Far-Oer: 5-0 per gli iberici (con Fabian Ruiz in gol), 3-0 per gli svedesi. Di seguito i i risultati odierni:

GRUPPO D

Gibilterra-Svizzera 1-6

Irlanda-Danimarca 1-1

GRUPPO F

Spagna-Romania 5-0

Svezia-Far Oer 3-0

Malta-Norvegia 1-2

GRUPPO J

Italia-Armenia 9-1

Grecia-Finlandia 2-1

Liechtenstein-Bosnia 0-3