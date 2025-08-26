Qualificazioni Champions League, le partite di oggi

26/08/2025 | 09:23:38

Prende forma la nuova edizione della UEFA Champions League, a distanza di quasi tre mesi dalla finale disputata a Monaco di Baviera e che ha consegnato la coppa al PSG in finale contro l’Inter. Un turno ci separa dal conoscere le squadre che si qualificheranno alla fase a gironi e le sorprese sono dietro l’angolo in attesa del sorteggio che si svolgerà giovedì 28 agosto alle ore 18 a Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Queste le partite di oggi:

Kairat Almaty-Celtic, ore 18:45 (0-0 all’andata)

Pafos-Stella Rossa, ore 21 (2-1 all’andata)

Sturm Graz-Bodo Glimt, ore 21 (0-5 all’andata)

La competizione si concluderà con la finale del 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest.

Champions League logo Twitter