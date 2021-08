Qualificazioni Champions, Europa e Conference League: il programma di oggi

Quest’oggi andranno in scena tante partite valide per la qualificazione alle prossime Coppe europee: la Champions League, l’Europa League e la Conference League. Alle 16:00 in campo lo Shakhtar di De Zerbi. Ecco il programma completo:

CHAMPIONS LEAGUE

Ore 19:00 S. Tiraspol (Mda)-Stella Rossa (Srb)

Slavia Praga (Cze)-Ferencvaros (Hun)

Ore 19.30 Shakhtar (Ukr)-Genk (Bel)

Ore 20:00 Ludogorets (Bul)-Olympiakos (Gre)

Midtjylland (Den)-PSV (Ned)

Monaco (Fra)-Sparta Praga (Cze)

Ore 20:30 Young Boys (Sui)-CFR Cluj (Rou)

Ore 21:00 Benfica (Por)-Sp. Mosca (Rus)

Legia (Pol)-Din. Zagabria (Cro)

Rangers (Sco)-Malmo

EUROPA LEAGUE

Ore 18:00 Flora (Est)-Omonia (Cyp)

20:30 Slovan Bratislava (Svk)-Lincoln (Gib)

CONFERENCE LEAGUE

Ore 16:00 Shakhtar K. (Kaz)-Kolos Kovalivka (Ukr)

20:00 Domzale (Slo)-Rosenborg (Nor)

Foto: Instagram Shakthar