Qualificazioni ai Mondiali 2022: i sudamericani di Juve, Inter e Atalanta rischiano di saltare la terza giornata

Dopo il comunicato della Fifa, che ha autorizzato il cambio di calendario per i due match saltati la scorsa primavera a causa del Covid, la Conmebol ha ufficializzato le nuove date: a settembre ci saranno 3 partite anziché 2 per le Nazionali sudamericane. L’ultima gara si disputerà nella notte tra il 9 e 10 settembre, questo significa che le squadre europee potranno riavere i giocatori non prima di sabato o domenica. Un problema in vista della terza giornata di Serie A considerando che le squadre impegnate in Champions League di martedì potranno chiedere l’anticipo al sabato ma con il rischio di non avere i giocatori sudamericani. Per la Juve, impegnata alla terza giornata di A contro il Napoli, il pericolo è di non avere Dybala, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur. Per l’Atalanta, che affronterà la Fiorentina, a rischio ci sono: Musso, Muriel e Zapata. Per l’Inter, che giocherà contro la Samp, in dubbio ci sono: Vidal, Vecino, Lautaro Martinez e Sanchez.

Foto: Twitter Juve