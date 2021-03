Qualif. Mondiali: la Germania soffre ma vince. Bene Svezia, Polonia e Svizzera

Si è conclusa la seconda giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022.

Nelle gare delle 20.45 nessuna grande sorpresa, tutte le favorite, Italia compresa, hanno vinto sugli avversari, se pur soffrendo.

Nel girone dell‘Italia, vince la Svizzera sulla Lituania per 1-0, con una rete dell’ex Inter Shaqiri dopo 2′. Svizzera che sale a 6 come gli Azzurri. Vince di misura anche la Germania in Romania, con un gol di Gnabry. Da segnalare il 3-0 della Svezia in casa del Kosovo e la vittoria in rimonta dell’Austria in rimonta sulle Isole Far Oer. Vittoria per 3-0 della Polonia su Andorra con una doppietta del solito Lewandowski.

Questi i risultati:

Austria-Isole Far Oer 3-1

Bulgaria-Italia 0-2

Israele-Scozia 1-1

Kosovo-Svezia 0-3

Macedonia del Nord-Liechtenstein 5-0

Polonia-Andorra 3-0

Romania-Germania 0-1

San Marino-Ungheria 0-3

Svizzera-Lituania 1-0

Ucraina-Finlandia 1-1

Foto: Twitter FIFA