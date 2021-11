Qual. Mondiali, tutti i risultati della serata: tripletta di Kane contro l’Albania, poker Polonia in Andorra

Si sono concluse tutte le gare della serata per le qualificazioni a Qatar 2022. La Danimarca continua il suo percorso inarrestabile raggiungendo contro le Isole Faer Oer la nona vittoria su nove partite disputate. In scioltezza l’Inghilterra contro l’Albania. Tripletta di Kane. Senza problemi anche la Polonia in Andorra trascinata da una doppietta di Lewandowski. Ecco tutti i risultati della serata:

Moldavia-Scozia 0-2

Italia-Svizzera 1-1

Austria-Israele 4-1

Irlanda del Nord-Lituania 1-0

Danimarca-Isole Faer Oer 3-1

Andorra-Polonia 1-4

Inghilterra-Albania 5-0

Ungheria-San Marino 4-0

FOTO: Twitter England