Qual. Mondiali, tris della Georgia: a segno anche Kvaratskhelia

07/09/2025 | 16:50:10

La Georgia chiude la pratica Bulgaria rifilando un netto 3-0 agli uomini di Iliev. I due gol nel primo tempo di Kvaratskhelia e Gagnidze orientano la gara verso i binari favorevoli per la nazionale allenata dal ct Khizanishvili. Nella seconda frazione, Mikautadze pone la parola fine sul match al 65′. Con questo successo la Georgia ottiene la prima vittoria e il momentaneo 2° posto nel gruppo E di Qualificazioni ai Mondiali, in attesa di scoprire il risultato della sfida fra Turchia e Spagna.

Foto: Instagram Kvaratskhelia