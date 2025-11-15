Qual. Mondiali: Svizzera ok, ma il Kosovo sogna ancora. Danimarca, chance sprecata

15/11/2025 | 22:57:18

Concluse le gare della sera delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Nessun verdetto questa sera. La Svizzera vince 4-1 contro la Svezia, ma il Kosovo non molla e nell’ ultima gara ci sarà lo scontro diretto. Chance clamorosa persa dalla Danimarca che non sfrutta il ko della Scozia in Grecia e pareggia contro la Bielorussia. Scontro diretto anche qui all’ ultima giornata. Come la Bosnia Erzegovina che batte la Romania e spera ancora visto che sfiderà l’ Austria nella gara finale.

Questi i risultati:

Bosnia e Erzegovina- Romania 3-1

Danimarca-Bielorussia 2-2

Grecia-Scozia 3-2

Slovenia-Kosovo 0-2

Svizzera-Svezia 4-1

Foto:sito Fifa