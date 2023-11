Qual. Mondiali Sudamerica: Brasile e Argentina ko

Grandissime sorprese nella notte italiana. In Sudamerica si sono infatti giocate alcune gare valide per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale 2024 e, oltre ai due pareggi per 0-0 tra Venezuela ed Ecuador e Cile e Paraguay, sono arrivate due clamorose sconfitte da parte di Argentina e Brasile: la squadra di Scaloni ha perso 0-2 contro l’Uruguay, la Seleçao 2-1 contro la Colombia.

Quinta giornata

Argentina – Uruguay 0-2: 41′ Araujo, 87′ Nunez

Bolivia – Perù 2-0: 20′ Vaca, 87′ Vaca

Cile – Paraguay 0-0

Colombia – Brasile 2-1: 4′ Martinelli (B), 75′ Diaz (C), 79′ Diaz (C)

Venezuela – Ecuador 0-0

Foto: Twitter Fifa