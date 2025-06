Qual. Mondiali Sudamerica: Ancelotti parte con uno 0-0. L’Argentina vince e si qualifica

06/06/2025 | 09:41:56

Nella notte si sono giocate le qualificazioni alla prossima coppa del Mondo in Sudamerica. Fari puntati su Ecuador-Brasile, che dava a battesimo l’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina dei pentacampeones. Gara brutta, abulica, 0-0 scontato con poche emozioni, con l’Ecuador che si conferma la miglior difesa interna del Sudamerica. Per Ancelotti tanto lavoro da fare.

Si qualifica al prossimo Mondiale la campionessa uscente, l’Argentina, che vince 1-0 in casa del Cile ultimo. Decide Julian Alvarez. Da segnalare il 2-0 del Paraguay sull’Uruguay.

I RISULTATI

Brasile-Ecuador 0-0

Paraguay-Uruguay 2-0 – 13′ Galarza (P); 81′ Enciso (P)

Cile-Argentina 0-1 – 16′ Julian Alvarez (A)

LA CLASSIFICA

Argentina 34

Ecuador 24

Paraguay 24

Brasile 22

Uruguay 21

Colombia 20*

Venezuela 15*

Bolivia 14*

Perù 10*

Cile 10

*una gara in meno

Foto: Instagram CBF