Qual. Mondiali: Spagna, Belgio e Svizzera senza problemi. L’Austria trema ma passa, insieme alla Scozia torna al Mondiale dal 1998. Playoff per la Danimarca

18/11/2025 | 22:51:39

Si sono concluse le gare delle qualificazioni al Mondiale per la fase a gironi. Ultimi verdetti. Spagna, Belgio e Svizzera si qualificano senza problemi, attendevano solo l’ufficialità con l’ ultima gara. L’Austria trema ma passa, 1-1 interno con la Bosnia-Erzegovina che ha sognato a lungo la qualificazione alla Coppa del Mondo. Austria che torna al Mondiale dopo il 1998. Così come la Scozia. Al 93′ la Scozia si prende il Mondiale con un sinistro da fuori di Tierney e un gol nel recupero. Un 4-2 clamoroso, danesi in 10, Scozia due volte rimontata. Al 93′ fa esultare la Scozia Tierney. Lacrime per la Danimarca che va ai playoff.

Questi i risultati:

Austria Bosnia-Erzegovina 1-1

Belgio- Liechtensten 7-0

Bielorussia-Grecia 0-0

Bulgaria-Georgia 2-1

Galles-Macedonia del Nord 7-1

Kosovo Svizzera 1-1

Romania-San Marino 7-1

Scozia-Danimarca 4-2

Spagna-Turchia 2-2

Svezia Slovenia 1-1

Foto: sito Fifa