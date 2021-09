Qual. Mondiali: Ronaldo si sveglia nel finale e stende l’Irlanda con una doppietta. Battuto il record di Ali Daei

Avevamo raccontato di un Cristiano Ronaldo nervoso e poco incisivo per buona parte della gara contro l’Irlanda, valida per le Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022. Ma i grandi campioni hanno bisogno di una o due azioni per smentire tutti in un attimo: la doppietta di CR7 all’89’ e al 96′ ribalta l’Irlanda e regala il successo al Portogallo per 2-1. Battuto il record dell’iraniano Ali Daei di 109 gol in Nazionale, ora il nuovo acquisto del Manchester United vola a quota 111 ed è il miglior marcatore della storia con i colori del suo Paese.

Foto: Twitter Euro 2020