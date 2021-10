Qual. Mondiali: poker della Svizzera che raggiunge l’Italia, solo un pari per l’Inghilterra. Tutti i risultati

Si sono concluse le gare valide per l’ottava giornata delle Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022 in Europa.

Pokerissimo del Portogallo contro il Lussemburgo con tripletta di Cristiano Ronaldo (due su rigore), Bruno Fernandes e Joao Palhinha.

Doppietta di Vlahovic nel 3-1 della Serbia all’Azerbaijan, poker della Svizzera sul campo della Lituania: ora gli elvetici sono a pari punti con l’Italia (ma a -2 di differenza reti).

Solo un pari per l’Inghilterra con l’Ungheria a Wembley, al rigore di Sallai risponde Stones.

Ecco tutti i risultati:

GRUPPO A

Portogallo-Lussemburgo 5-0

Serbia-Azerbaijan 3-1

GRUPPO B

Kosovo-Georgia 1-2

Svezia-Grecia 2-0

GRUPPO C

Bulgaria-Irlanda del Nord 2-1

Lituania-Svizzera 0-4

GRUPPO D

Kazakistan-Finlandia 0-2

Ucraina-Bosnia 1-1

GRUPPO F

Danimarca-Austria 1-0

Isole Faroe-Scozia 0-1

Israele-Moldavia 2-1

GRUPPO I

Albania-Polonia sospesa dopo lo 0-1 al 77′ per lancio di bottiglie dagli spalti

Inghilterra-Ungheria 1-1

San Marino-Andorra 0-3

Foto: Svizzera Twitter Euro 2020