Qual.Mondiali, Parrott affonda il Portogallo: 2-0 Irlanda. Mbappé trascina la Francia, Asllani lancia l’Albania
13/11/2025 | 23:35:16
La Francia sconfigge l’Ucraina e guadagna matematicamente il pass per i Mondiali 2026: 4-0 per la squadra di Deschamps con una doppietta di Mbappé. Vince l’Inghilerra già qualificata, successo anche per l’Albania che si assicura un posto agli spareggi. Il Portogallo cade contro l’Irlanda con CR7 espulso, mentre l’Ungheria conquista 3 punti in casa dell’Armenia. Vittoria per l’Islanda contro l’Azerbaigian. I risultati di oggi:
Francia-Ucraina 4-0
55′ rig. Mbappé, 76′ Olise, 83′ Mbappé, 88′ Ekitiké
Armenia-Ungheria 0-1 (giocata alle 18)
33′ Varga
Irlanda-Portogallo 2-0
17′ e 45′ Parrott
Inghilterra-Serbia 2-0
28′ Saka, 90′ Eze
Andorra-Albania 0-1
67′ Asllani
Azerbaigian-Islanda 0-2 (giocata alle 18)
20′ Gudmundsson, 39′ Ingason
Norvegia-Estonia 4-1 (giocata alle 18)
50′ Sorloth (N), 52′ Sorloth (N), 56′ Haaland (N), 62′ Haaland (N), 64′ Saarma (E)
FOTO: Mondiali x