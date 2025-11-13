TOP NEWS
Qual.Mondiali, Parrott affonda il Portogallo: 2-0 Irlanda. Mbappé trascina la Francia, Asllani lancia l’Albania

13/11/2025 | 23:35:16

La Francia sconfigge l’Ucraina e guadagna matematicamente il pass per i Mondiali 2026: 4-0 per la squadra di Deschamps con una doppietta di Mbappé. Vince l’Inghilerra già qualificata, successo anche per l’Albania che si assicura un posto agli spareggi. Il Portogallo cade contro l’Irlanda con CR7 espulso, mentre l’Ungheria conquista 3 punti in casa dell’Armenia. Vittoria per l’Islanda contro l’Azerbaigian. I risultati di oggi:

Francia-Ucraina 4-0
55′ rig. Mbappé, 76′ Olise, 83′ Mbappé, 88′ Ekitiké

Armenia-Ungheria 0-1 (giocata alle 18)
33′ Varga

Irlanda-Portogallo 2-0
17′ e 45′ Parrott

Inghilterra-Serbia 2-0
28′ Saka, 90′ Eze

Andorra-Albania 0-1
67′ Asllani

Azerbaigian-Islanda 0-2 (giocata alle 18)
20′ Gudmundsson, 39′ Ingason

Norvegia-Estonia 4-1 (giocata alle 18)
50′ Sorloth (N), 52′ Sorloth (N), 56′ Haaland (N), 62′ Haaland (N), 64′ Saarma (E)

FOTO: Mondiali x