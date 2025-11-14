Qual. Mondiali, ok la Germania, la Slovacchia tiene vivo il sogno. E domenica lo scontro diretto. Olanda indenne in Polonia
14/11/2025 | 22:48:15
Si sono concluse le gare della sera delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. La Croazia certifica la qualificazione con il successo 3-1 sulle Isole Far Oer. L’Olanda esce indenne dallo scontro diretto con la Polonia staccando di fatto il pass per il Mondiale (+3 e differenza reti di oltre 10 gol con gli avversari). Situazione in equilibrio nel girone della Germania che vince in Lussemburgo, sale a 12 punti, ma la Slovacchia al 90′ batte l’Irlanda del Nord ed appaia i tedeschi. Domenica lo scontro diretto in Germania. Ai tedeschi basta il pari. Ma attenzione a questa Slovacchia.
Questi i risultati:
Croazia-Isole Far Per 3-1
Gibilterra-Montenegro 1-2
Lussemburgo-Germania 0-2
Polonia-Olanda 1-1
Slovacchia-Irlanda del Nord 1-0
Foto: sito Fifa