Qual. Mondiali: Lukaku salva il Belgio, Skriniar la Slovacchia. Jota non basta al Portogallo. Turchia travolgente

Si sono chiuse le gare della seconda giornata di Qualificazioni ai Mondiali 2022.

Il Belgio non sfonda in Repubblica Ceca, anzi rischia la sconfitta. Lukaku salva i diavoli rossi dal ko. Camoroso successo del Lussemburgo in Irlanda per 1-0. Il Portogallo (doppietta Diogo Iota), si fa rimontare dalla Serbia sul 2-2. Al 93′ gol clamoroso non assegnato a CR7, con la palla che aveva superato la linea. Stesso punteggio tra Slovacchia e Malta, con Skriniar a salvare i suoi dal ko clamoroso. L’Olanda batte la Lattonia 2-0, vince anche la Croazia 1-0 su Cipro. Strepitosa la Turchia che dopo l’Olanda batte la Norvegia di Haaland per 3-0.

Questi tutti i risultati:

Montenegro-Gibilterra 4-1

Russia 2-1 Slovenia

Bielorussia-Estonia 4-2

Croazia-Cipro 1-0

Norvegia-Turchia 0-3

Olanda-Lettonia 2-0

Irlanda-Lussemburgo 0-1

Repubblica Ceca-Belgio 1-1

Serbia-Portogallo 2-2

Slovacchia-Malta 2-2

Foto: Twitter Uefa