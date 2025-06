Qual. Mondiali, l’Olanda ne fa otto a Malta. Man a segno con la Romania, doppietta di Arnautovic con l’Austria

10/06/2025 | 22:45:01

Sono appena terminate le sfide della serata delle qualificazioni al Mondiale 2026. L’Olanda si impone con un netto 8-0 contro Malta e resta al primo posto del proprio girone a quota sei punti. Ad aprire il match è la doppietta di Memphis Depay, con la rete del capitano Virgil Van Dijk che ha chiuso il discorso già dopo venti minuti. Nella ripresa gioia anche per Xavi Simons, Lang, Van de Ven e doppietta per Malen.

Nel gruppo H, vittorie per Austria (0-4) e Romania (2-0) rispettivamente contro San Marino e Cipro. Per la formazione teutonica le reti portano le firme di Arnautovic (doppietta), Gregoritsch e Baumgartner. Per la squadra allenata da Lucescu, invece, gol e assist dell’attaccante del Parma Dennis Man e del connazionale Tanase.

Lettonia – Albania 1-1

Olanda – Malta 8-0

Romania – Cipro 2-0

San Marina – Austria 0-4

Serbia – Andorra 3-0

