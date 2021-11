Qual. Mondiali: l’Olanda batte la Norvegia 2-0 e vola in Qatar. Ucraina, Galles e Turchia ai playoff

Si sono concluse le ultime gare in Europa valide per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Scendevano in campo Gruppo D, E e G.

Francia e Belgio erano già sicure del pass per il Qatar, nei rispettivi gironi vanno ai playoff Ucraina e Galles.

Nel gruppo G l’Olanda conquista all’ultima giornata il primo posto e la qualificazione battendo 2-0 la Norvegia (reti di Bergwijn e Depay), ai playoff ci va la Turchia.

Ecco tutti i risultati:

GRUPPO D

Bosnia-Ucraina 0-2

Finlandia-Francia 0-2

GRUPPO E

Rep. Ceca-Estonia 2-0

Galles-Belgio 1-1

GRUPPO G

Gibilterra-Lettonia 1-3

Montenegro-Turchia 1-2

Paesi Bassi-Norvegia 2-0

Foto: Twitter Euro2020