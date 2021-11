Qual. Mondiali: la Serbia gela il Portogallo allo scadere e vola in Qatar. Spagna ok, Svezia agli spareggi

Si sono concluse le gare di stasera valide per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, Gruppo A e Gruppo vedevano ancora delle situazioni di incertezza e Serbia e Spagna sono riuscite a spuntarla.

A sorpresa la Serbia si impone sul campo del Portogallo: dopo i gol di Renato Sanches e Dusan Tadic nei primi 45′, Mitrovic al 90′ segna quello che vale i tre punti e che regala il pass per il Qatar ai suoi, lusitani agli spareggi.

A Siviglia le Furie Rosse (che avevano due risultati su tre come il Portogallo) battono la Svezia, decide il tocco di Morata al minuto 86.

Ecco tutti i risultati:

GRUPPO A

Lussemburgo-Irlanda 0-3

Portogallo-Serbia 1-2

GRUPPO B

Grecia-Kosovo 1-1

Spagna-Svezia 1-0

