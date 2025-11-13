Qual. Mondiali: la Norvegia non sbaglia, è a un passo dal sogno. Ok Ungheria e Islanda

13/11/2025 | 19:53:14

Si sono concluse le gare delle 18 delle qualificazioni ai Mondiali. Una gara interessava l’Italia, ovvero la Norvegia, che non sbaglia e batte largamente l’Estonia. Il primo tempo aveva fatto sperare gli azzurri (si era chiuso 0-0), poi Haaland e compagni si scatenano e chiudono la pratica, sancendo di fatto il ritorno al Mondiale dal 1998. L’Italia per qualificarsi come prima dovrebbe vincere tra stasera e domenica lo scontro diretto con circa 15-16 gol. Vittorie per Ungheria e Islanda.

Questi i risultati:

Armenia-Ungheria 0-1

Azerbaigian-Islanda 0-2

Norvegia-Estonia 4-1

Foto: X Norvegia