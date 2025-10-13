Qual. Mondiali: la Germania vince di misura. La Francia pareggia 2-2 in Islanda. De Bruyne (2 rigori) trascina il Belgio
13/10/2025 | 22:53:42
Concluse le gare serali di qualificazione ai prossimi Mondiali. La Germania vince di misura in casa dell’Irlanda del Nord. La Francia pareggia 2-2 in Islanda. Il Kosovo corsaro in Svezia. Il Belgio vince in Galles. Successo dell’Ucraina.
Questi i risultati:
Slovenia-Svizzera 0-0
Svezia-Kosovo 0-1
Islanda-Francia 2-2
Ucraina-Azerbaigian 2-1
Macedonia del Nord-Kazakistan 1-1
Galles-Belgio 2-4
Foto: sito Fifa