Qual. Mondiali: la Germania si riscatta, sestine di Belgio (doppietta De Bruyne) e Spagna (tripletta Merino)
07/09/2025 | 22:50:44
Concluse le 5 gare di questa sera delle Qualificazioni ai campionati del Mondo 2026. Risultati senza sorprese, anzi, con domini assoluti delle grandi favorite. La Germania reagisce alla scoppola con la Slovacchia e batte 3-1 l’Irlanda del Nord. Goleade di Belgio e Spagna.
I diavoli rossi vincono agevolmente come pronostico con il Kazakistan. Un 6-0 con una doppietta di De Bruyne (assist di tacco di De Ketelaere). Doppietta anche per Doku e poi reti di Raskin e Meunier.
Il risultato pesante della serata è il 6-0 della Spagna nello scontro diretto in Turchia in casa di Montella. Tripletta di Merino, Ferran Torres e doppietta Pedri nella grande vittoria iberica. La Slovacchia vince nel finale in Lussemburgo con un gol di Rigo. Bene anche la Polonia che vince 3-1 sulla Finlandia.
Questi i risultati:
Germania-Irlanda del Nord 3-1
Lussemburgo-Slovacchia 0-1
Polonia-Finlandia 3-1
Turchia-Spagna 0-6
Belgio-Kazakistan 6-0
Foto: X Euro 2024