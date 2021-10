Qual. Mondiali: la Germania ribalta la Romania, Ramsey a segno con il Galles. Tutti i risultati della serata

Riprendono le Qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 in Europa, ok l’Olanda che si impone di misura sul campo della Lettonia. Soffre e rimonta la Germania in casa contro la Romania, portatasi avanti con Hagi dopo 9′, poi Gnabry e Muller regalano il successo a Flick. Dopo le polemiche a distanza degli ultimi giorni con la Juventus circa il suo utilizzo, Ramsey è andato a segno nel 2-2 tra la Repubblica Ceca e il suo Galles. Doppietta di Ilicic nel poker sloveno a Malta, in gol anche Perisic degli ‘italiani’ impegnati stasera, nel 3-0 esterno della sua Croazia a Cipro e Marusic con il Montenegro sul campo di Gibilterra.

Ecco tutti i risultati:

GRUPPO E

Repubblica Ceca-Galles 2-2

Estonia-Bielorussia 2-0

GRUPPO G

Gibilterra-Montenegro 0-3

Lettonia-Paesi Bassi 0-1

Turchia-Norvegia 1-1

GRUPPO H

Cipro-Croazia 0-3

Malta-Slovenia 0-4

Russia-Slovacchia 1-0

GRUPPO J

Germania-Romania 2-1

Islanda-Armenia 1-1

Liechtenstein-Macedonia del Nord 0-4

Foto: Twitter Galles