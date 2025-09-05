Qual. Mondiali: Israele senza problemi in Moldavia, ok la Francia, la Croazia e la Svizzera (gol Akanji)
05/09/2025 | 22:49:38
Concluse le gare di qualificazioni ai Mondiali della sera. Nel girone dell’Italia, riposa la Norvegia, ma vince la seconda forza del girone, l’Israele, che passeggia 4-0 in Moldavia. Vincono tutte le big, la Croazia in casa delle Isole Far Oer, la Svizzera 4-0 sul Kosovo (a segno il neo interista Akanji) e la Francia in casa dell’Ucraina, 2-0 con i gol di Olise e Mbappé.
I risultati:
Danimarca-Scozia 0-0
Isole Far Oer-Croazia 0-1
Grecia-Bielorussia 5-1
Islanda-Azerbaigian 5-0
Italia-Estonia 5-0
Moldavia-Israele 0-4
Montenegro-Repubblica Ceca 0-2
Slovenia-Svezia 2-2
Svizzera-Kosovo 4-0
Ucraina-Francia 0-2
Foto: sito FIFA