Qual. Mondiali: il programma delle gare di oggi
13/11/2025 | 00:27:20
Si arriva alle ultime due giornate della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali. Verdetti che arriveranno nelle prossime ore per chi staccherà il pass per la prossima coppa del Mondo.
Questo il programma delle gare di oggi:
mercoledì 13/11
Armenia-Ungheria ore 18
Azerbaigian-Islanda ore 18
Norvegia-Estonia ore 18
Andorra-Albania ore 20.45
Francia-Ucraina ore 20.45
Inghilterra-Serbia ore 20.45
Irlanda-Portogallo ore 20.45
Moldavia-Italia ore 20.45
Foto: sito FIFA