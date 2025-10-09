Qual. Mondiali: Hojlund (doppietta) trascina la Danimarca, ok la Scozia con Ferguson
Concluse le gare della sera delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Hojlund sempre più decisivo, non solo al Napoli. L’attaccante trascina con una doppietta la Danimarca nel 6-0 in Bielorussia. La Scozia batte 3-1 la Grecia, decide un gol di Ferguson del Bologna. Buon 4-0 dell’Olanda a Malta.
L’Austria ne segna 10 al San Marino (poker per Arnautovic). Poker delle Isole Faroe al Montenegro.
Questi i risultati:
Bielorussia-Danimarca 0-6
Scozia-Grecia 3-1
Finlandia-Lituania 2-1
Malta-Olanda 0-4
Austria -San Marino 10-0
Cipro-Bosnia-Erzegovina 2-2
Repubblica Ceca-Croazia 0-0
Isole Faroe-Montenegro 4-0
Foto: Instagram Danimarca