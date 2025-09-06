Qual. Mondiali: cinquina del Portogallo in Armenia (doppiette CR7 e Joao Felix). L’Inghilterra batte l’Andorra 2-0
06/09/2025 | 19:57:18
Concluse le gare del pomeriggio per le Qualificazioni alla prossima coppa del Mondo. Due big in campo nel pomeriggio contro avversarie molto abbordabili.
Il Portogallo vince facile in Armenia, 5-0 nel ricordo di Diogo Jota. A segno Joao Felix al 10′, poi CR7 al 21′ e Cancelo al 32′. Nella ripresa, poker ancora a segno Ronaldo, la quinta rete la firma Joao Felix, anche per lui doppietta.
Vince l’Inghilterra che batte 2-0 l’Andorra, ma solo 2-0 al Villa Park. Al 25 la sblocca un autogol di Garcia, Rice raddoppia al 67′.
Armenia-Portogallo 0-5
Inghilterra-Andorra 2-0
