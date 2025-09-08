Qual. Mondiali: cade la Svezia in Kosovo. Ok la Croazia, la Scozia (segna Adams) e la Danimarca (gol Hojlund)
08/09/2025 | 23:31:27
Concluse le gare di qualificazione ai Mondiali della sera. Oltre al 5-4 dell’Italia, serata con molti gol anche su altri campi. La Croazia si impone 4-0 contro il Montenegro nel derby balcanico. Le Isole Far Oer vincono 1-0 in casa di Gibilterra. Vince la Scozia 2-0 in Bielorussia, a segno Adams, attaccante del Torino, assist di McTominay. Restando in casa Napoli, c’è anche la firma di Hojlund nel 3-0 della Danimarca in Grecia. Netto 3-0 della Svizzera sulla Slovenia.
Questi i risultati:
Israele-Italia 4-5
Bielorussia-Scozia 0-2
Croazia-Montenegro 4-0
Gibilterra-Isole FarOer 0-1
Grecia-Danimarca 0-3
Kosovo-Svezia 0-2
Svizzera-Slovenia 3-0
Foto: Instagram Hojlund