Qual. Mondiali: Belgio e Spagna ok. Poker della Germania. Tutti i risultati

Si sono concluse le gare odierne di Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, 2-0 della Spagna sul campo del Kosovo, vittoria di misura per il Belgio in Bielorussia decisa da Praet. Raggiunta al 90′ l’Inghilterra in Polonia, a Kane risponde Szymanski. Poker della Germania all’Islanda, anch’essa fuori casa. Ecco tutti i risultati:

GRUPPO B

Grecia-Svezia 2-1

Kosovo-Spagna 0-1

GRUPPO C

Italia-Lituania 5-0

Irlanda del Nord-Svizzera 0-0

GRUPPO E

Bielorussia-Belgio 0-1

Galles-Estonia 0-0

GRUPPO I

Albania-San Marino 5-0

Ungheria-Andorra 2-1

Polonia-Inghilterra 1-1

GRUPPO J

Islanda-Germania 0-4

Macedonia del Nord-Romania 0-0

Foto: Twitter Belgio Federcalcio