Qual. Mondiali 2026, Vinicius stende la Colombia al 99′. Vincono anche Perù e Paraguay

Si sono giocate nella notte le sfide valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il Brasile vince 2-1 sulla Colombia. A sbloccare la partita l’asso del Barcellona Raphinha al 6′ su calcio di rigore, risponde l’attaccante del Liverpool, Luis Diaz, a segno al 41′, gol vittoria di Vinicius Junior che arriva al nono minuto di recupero oltre il novantesimo. Grande paura fra le due squadre dopo uno scontro di gioco avvenuto al 70′ fra il portiere dei verdeoro, Alisson Becker ed il difensore dei Cafeteros, Davinson Sánchez con i due che hanno sbattuto la testa. Entrambi sono stati cambiati, con il centrale del Galatasaray che in particolare ha perso i sensi ed è uscito in barella.

Negli altri campi vince il Perù per 3-1 sulla Bolivia. Andy Polo sblocca il match al 37′, raddoppio dell’eterno Paolo Guerrero. Accorcia le distanze Terceros al 58′, chiude i giochi all’82’ Edison Flores per il Perù. Vittoria anche per il Paraguay grazie alla rete di Aldarete, al 60′ contro il Cile.

Paraguay-Cile 1-0 Alderete 60′ (P)

Brasile-Colombia 2-1 6′ Raphinha rig. (B), 41′ Luis Diaz (C), 90+9′ Vinicius (B)

Perù-Bolivia 3-1 37′ Andy Polo (P), 45′ Paolo Guerrero 45′ (P), 58′ Terceros (B), 82′ Edison Flores (P)

Foto: Instagram Fifa