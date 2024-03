Qual. Mondiali 2026, rinviata la gara tra la Corea del Nord e il Giappone a causa di un nuovo virus

Paura in Giappone per un virus batterico. I 941 casi complessivi di STSS (sindrome da shock tossico streptococcico), hanno costretto l’AFC, la confederazione calcistica asiatica, a rinviare a data da destinarsi il match che si sarebbe dovuto disputare martedì prossimo tra la nazionale giapponese e la Corea del Nord, valevole per la quarta giornata del primo girone di qualificazione ai Mondiali 2026, che si sarebbe dovuto disputare a Pyongyang. La decisione pare sia stata presa a causa della mancata volontà della Federcalcio nordcoreana ad ospitare la selezione nipponica, proprio per timore che il virus possa diffondersi anche nel loro paese.

Foto: Twitter FIFA