Finiscono qui le partite serali previste del gruppo K, valide la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. L’Inghilterra supera l’Albania con un gol per tempo: segna il 18enne Lewis-Skelly nel primo tempo, Harry Kane raddoppia e chiude i conti nel finale di ripresa. Andorra cade di misura in casa contro la Lettonia per la rete di Sits al 58′.

Foto: Instagram World Cup