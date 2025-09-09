Qual. Europei U21, le formazioni ufficiali di Macedonia-Italia

09/09/2025 | 17:45:03

In vista del match delle 18:15 tra Macedonia e Italia, valido per il girone E di Qualificazione agli Europei U21, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Macedonia (3-5-2): Vasilev; Dailoski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. All.: Goran Stanikj. Italia (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. All.: Silvio Baldini.

Foto: X Azzurri