Qual. Europei: l’Islanda esce di scena. Passa l’Ungheria

La grande sorpresa degli scorsi campionati europei del 2016, l’Islanda, non potrà ripetere le imprese in terra francese di 4 anni fa. Gli scandinavi sono stati eliminati dall’Ungheria per 2-1, nello spareggio playoff, giocato alla Puskas Arena di Budapest.

Niente più “Gayser Sound”, quindi, il bellissimo festeggiamento che avevamo ammirato agli Europei 2016. Manifestazione che vide l’Islanda arrivare fino ai quarti di finale, con gli scandinavi che eliminarono anche squadre come l’Inghilterra nel torneo.

E pure l’Islanda aveva controllato la gara per ampi tratti, portandosi in vantaggio all’11′ con Sigurdsson. I vichinghi hanno controllato la gara e avevano ormai la qualificazione in pugno, ma in 4 minuti è successo l’imponderabile.

All’88’ pareggio dell’Ungheria con Nego. L’esterno ha sfruttato una serie di batti e ribatti in area di rigore, beffando il portiere Halldorsson. Al 92′ l’incredibile sorpasso magiaro che vale l’Europeo.

A segnare è stato Szoboszlai. Il numero 10 dell’Ungheria, partendo dalla sua metà campo, si è involato verso la porta islandese e con un destro preciso ha spedito i suoi agli Europei. Un altro italiano agli Europei, quindi, si tratta del CT ungherese Marco Rossi, che festeggia questo importante traguardo.

Beffa per l’Islanda che dopo gli Europei 2016 e i Mondiali 2018, resta fuori da una grande manifestazione internazionale.