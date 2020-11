Qual. Europei: la Serbia fuori ai rigori con la Scozia. La Slovacchia la spunta sull’Irlanda del nord

Con le quattro sfide dei playoff di questa sera, i prossimi campionati Europei 2020 hanno il quadro completo. Detto della prima volta della Macedonia, grazie a Pandev e della rimonta dell’Ungheria sull’Islanda, mancavano due nomi all’appello, quelle delle sfide tra Irlanda del Nord e Slovacchia e tra Serbia e Scozia, finite oltre il 90′.

La Serbia esce di scena a Belgrado contro la Scozia ai rigori. Scozia in vantaggio al 52′ con Christie, dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni. La Serbia non riesce a reagire ma al 92′ su calcio d’angolo, Jovic viene lasciato colpevolmente solo e di testa pareggia per l’1-1.

Ai supplementari, poche emozioni, meglio la Serbia ma incapace di segnare il gol vittoria. Su va quindi ai rigori dove segnano tutti i primi nove, 5 per la Scozia e 4 per i serbi. All’ultimo tiro, errore decisivo di Mitrovic che si fa parare il tiro e spedisce la Scozia agli Europei. Scozia che mancava dal 1998 ad un grande appuntamento internazionale e che giocherà proprio nel girone dell’Inghilterra.

Nell’ultimo playoff, la Slovacchia vince a Belfast per 2-1 sull‘Irlanda del Nord. Gara anche questa equilibrata, sbloccata dal giocatore del Parma, Kucka, al 17′. Sembra fatta per la Slovacchia ma al 90′, un’autorete dell’interista Skriniar manda le squadre ai supplementari. Nell’extratime, al 110′ è Duris a segnare il 2-1 per gli ospiti e spedire la Slovacchia agli Europei.