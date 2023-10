Qual. Euro2024, l’Ucraina cala il tris a Malta. Vincono anche Danimarca, Serbia e Slovenia

Sono appena terminate le sfide delle 20:45 valide per le Qualificazioni a Euro2024. L’Ucraina cala il tris a Malta, complicando il cammino dell’Italia che scivola al terzo posto a -3 dalla selezione di Rebrov. L’Inghilterra intanto è la nona qualificata a Euro 2024. L’Ungheria viene fermata in Lituania e la selezione di Marco Rossi deve rimandare la qualificazione. San Marino torna al gol, ma viene ugualmente sconfitto contro la Danimarca. Questi i risultati:

Inghilterra – Italia 3-1

15′ Scamacca (IT), 32′ rig. e 77′ Kane (IN), 57′ Rashford (IN)

Malta – Ucraina 1-3

12′ P. Mbong (M), 38′ aut. Camenzuli (U), 42′ Dovbyk rig. (U), 85′ Mudryk (U)

Lituania – Ungheria 2-2

20′ Cernych (L), 36′ Sirvys (L), 67′ Szoboszlai rig. (U), 82′ Varga (U)

Serbia – Montenegro 3-1

9′ e 73′ Mitrovic (S), 36′ Jovetic (M), 77′ Tadic (S)

Finlandia – Kazakistan 1-2

28′ Taylor (F), 77′ rig. e 89′ Zaynutdinov

Irlanda del Nord – Slovenia 0-1

5′ Gnezda Cerin

San Marino – Danimarca 1-2

42′ Hojlund (D), 61′ Golinucci (S), 70′ Poulsen (D)

Foto: Instagram Euro2024