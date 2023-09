Qual. Euro 2024, Jovetic e Savic trascinano il Montenegro contro la Bulgaria. Vincono anche Danimarca e Moldavia

Si sono concluse da poco le tre partite iniziate alle 18.00 e valevoli per le qualificazioni all’Europeo del 2024. Tre punti all’ultimo respiro per il Montenegro trascinato da due vecchie conoscenze del campionato italiano. I gol partita contro la Bulgaria, infatti, portano la firma di Savic e Jovetic. Nello scontro al vertice del Gruppo H, la Danimarca ha la meglio per 0-1 sulla Finlandia. Vittoria arrivata negli ultimi minuti, grazie alla rete di Hojbjerg. Successo importante anche per la Moldavia, attualmente seconda nel Gruppo E grazie allo 0-1 esterno contro le Faroer.

Faroer-Moldavia 0-1 – 53′ Rata (M)

Finlandia-Danimarca 0-1 86′ Hojberg (D)

Montenegro-Bulgaria 2-1 – 45’+1 Savic (M), 79′ Borukov (B), 96′ Jovetic (M)

Foto: Instagram Euro2024