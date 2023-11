Qual. Euro 2024, apre Zelarayan, risponde l’autorete di Tikinizyan: parità tra Armenia e Galles (1-1)

Termina in parità la sfida tra Armenia e Galles valida per le qualificazioni all’Europeo in programma per il 2024. Gli armeni partono forte e trovano la rete al 5′ con Zelarayan, ma nel recupero del primo tempo il Galles trova la via del pareggio con l’autorete di Tiknizyan. Dunque, un punto a testa: il Galles sale così al secondo posto a quota 11 punti (in attesa della Croazia), mentre l’Armenia resta al quarto posto a quota 8 punti.

Foto: Instagram Euro2024