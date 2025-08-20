Qual. Champions: pari tra Fenerbahce e Benfica. Bodo/Glimt a valanga
20/08/2025 | 23:15:40
Concluse le 4 gare dei playoff di Champions League di questa sera. Due zero e zero, quello tra Celtic e Kairat Almaty e Fenerbahce – Benfica. Il Bodo/Glimt vede la prima partecipazione alla massima competizione europea dopo il 5-0 allo Sturm Graz.
I risultati:
Basilea-Copenhagen 1-1 – 14′ Shaqiri (B); 45’+3′ Gabriel Pereira (C)
Bodo/Glimt-Sturm Graz 5-0 – 7′ Hogh (B); 10′ Bjortuft (B); 25′ Saltnes (B); 54′ Evjen (B); 79′ aut. Boving (B)
Celtic-Kairat Almaty 0-0
Fenerbahce-Benfica 0-0
Foto: logo Champions League