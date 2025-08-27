Qual. Champions: il Qatabag perde ma elimina il Ferencvaros. Conference League, lo Sparta Praga passa alla fase a gironi

27/08/2025 | 20:43:51

Due gare di qualificazione europee giocate nel pomeriggio, appena chiusosi. Una in Champions League , una in Europa League e una in Conference League.

Per i playoff di Champions, si qualifica alla League Phase il Qarabag. La compagine dell’Azerbaijan perde in casa 3-2 contro gli ungheresi del Ferencvaros, ma in virtù della clamorosa vittoria un Ungheria la scorsa settimana, per 3-1, passa il turno e accede alla Super Champions.

In Europa League, secco 4-0 del Brann, compagine norvegese, in casa dell’Aek Larnaca. Dopo il successo per 2-1 all’andata, il Brann vince in maniera roboante il ritorno e si qualifica alla League Phase.

In Conference League, rischia lo Sparta Praga contro il Riga. I padroni di casa lettoni vincono 1-0, ma lo Sparta, vittorioso 2-0 all’andata, ottiene il pass per la League Phase.

Foto: logo Uefa