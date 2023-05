Quagliarella: “Sono disponibile per riportare la Samp dove merita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha così parlato aal termine della gara pareggiata 2-2 contro il Sassuolo, partendo dalle emozioni che ha provato all’uscita dal campo: “Raccontare tutte le emozioni di questa serata è difficile, non saprei neanche trovare le parole. Posso solo ringraziare questo pubblico eccezionale, l’ho salutato perché è stata l’ultima in A per me. Se la nuova società ha bisogno di me io sono a disposizione per riportare questa gente nella categoria che merita. Sarà la futura società a decidere, altrimenti è stato un viaggio eccezionale”.

foto: Instagram Quagliarella