Quagliarella: “Siamo contentissimi, momento positivo. Europei? Vediamo”

Intervistato da Sky Sport, il capitano della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha analizzato la vittoria dei suoi a Bergamo, con l’Atalanta, per 3-1.

Queste le parole di Quagliarella: “E’ stata una partita ben interpretata, abbiamo tenuto duro quando loro attaccavano e siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Peccato per il rigore sbagliato, avrebbe potuto cambiare la gara, ma siamo stati bravi. Siamo molto felici del momento, terza vittoria di fila, dopo le prime partite ci davano già per spacciati. Ora bisogna continuare in questo modo. I miei obiettivi? Divertirmi e dare una mano alla squadra. Europei? Non ci penso, a giugno vedremo”.

Foto: Instagram Sampdoria