Quagliarella sempre più super: 19 centri in stagione e 146 in A

La Samp vola nel segno di Fabio Quagliarella. Il ragazzino di 36 anni, classe 1983, è sempre più super e oggi ha messo a segno un’altra doppietta. Due gol rifilati sul campo della Spal e al vecchio amico Emiliano Viviano. Quaglia raggiunge così quota 19 gol stagionali (eguagliando il suo personale record), proprio come il fenomeno della Juventus Cristiano Ronaldo. In Serie A, invece, sono ben 146 i sigilli siglati. Marco Giampaolo si gode le sue gesta e guarda con fiducia verso la zona Europa. Il sesto cannoniere della storia blucerchiata manda nuovamente altri messaggi al commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle qualificazioni agli Europei in programma tra poche settimane.

Foto: Twitter Sampdoria