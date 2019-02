Quagliarella: “Segno tanto grazie alla squadra. Ronaldo? Se lo supero…”

Fabio Quagliarella, grande protagonista della stagione della Samp, ha parlato a margine del premio “Rete d’Argento”. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Primocanale: “Domenica contro l’Inter non abbiamo una partita facilissima. Neanche noi ci aspettavamo di fare un passo falso del genere contro il Frosinone, la delusione è stata ed è tutt’ora tanta, ma dobbiamo cercare di resettare e ripartire tramutando tutta la rabbia e la delusione in una grande partita a Milano. Io faccio tanti gol perché i miei compagni mi mettono nelle condizioni di farlo. Qui lavoriamo tutti per uno stesso obiettivo, se non ci sono io ci sarà qualcun’altro a fare gol. Sono a due gol dal capocannoniere Ronaldo? È dura, ma è una bellissima soddisfazione. Stiamo parlando di Ronaldo, il che dice tutto. Per me è una grande gioia, essere lì è merito mio ma anche della squadra, della società, dei tifosi che mi danno quella serenità e quell’affetto che mi fanno vivere la domenica in modo positivo. Se supero Ronaldo? Sicuramente sarò in debito con la squadra e saprò come ripagarli. Anche Zapata è lì, ma il campionato è lungo e ogni domenica può cambiare qualcosa. Obiettivo europeo? Io non ho mai parlato di Europa e obiettivi, ovviamente la classifica è lì. Dato che la classifica era ed è comunque ancora bella, perché non crederci e provarci fino alla fine? Siamo e lì dobbiamo provarci”, ha chiuso Quagliarella.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria